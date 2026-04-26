Il Tour de Bretagne ha visto il successo di Dolven nella seconda tappa di Missillac, grazie a una fuga che gli ha permesso di conquistare la vittoria. Con questa performance, il ciclista norvegese si è portato in testa alla classifica generale, distanziando di 12 secondi il trentino Magagnotti. Magagnotti, invece, ha ottenuto ancora buoni risultati, confermandosi tra i protagonisti della corsa.

? Cosa sapere Dolven vince la seconda tappa del Tour de Bretagne a Missillac dopo la fuga.. Il norvegese prende il comando in classifica generale con 12 secondi sul trentino Magagnotti.. Il trentino Magagnotti ha confermato la propria rapidità nella seconda tappa del Tour de Bretagne, chiudendo al quarto posto dopo aver conquistato la prima frazione, nonostante il cambio di leadership in classifica generale a favore del norvegese Dolven. La competizione di livello 2.2 si è snodata lungo i 169 chilometri che separano Bains-sur-Oust da Missillac, in una giornata caratterizzata da un costante inseguimento tra la fuga iniziale e il gruppo principale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tour de Bretagne: Magagnotti brilla ancora, ma Dolven vola in vetta

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