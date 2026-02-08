Mondo della ristorazione in lutto addio allo storico titolare della trattoria del territorio

Il mondo della ristorazione piange Andrea Tassinati, che si è spento a 77 anni. Lo storico titolare della trattoria ‘Il Tassone’ ha lasciato un vuoto grande nella sua comunità. I suoi clienti e colleghi lo ricordano come un uomo di poche parole, ma con un grande cuore e passione per il suo lavoro. La sua morte ha suscitato commozione tra chi lo conosceva da anni.

Per oltre trent'anni ha gestito la locanda. Lascia due figli. Ufficializzata la data dei funerali Mondo della ristorazione in lutto per la scomparsa, all’età di 77 anni, di Andrea Tassinati, storico gestore de ‘Il Tassone’. La sua storia è legata alla locanda-trattoria di Ostellato dall’inizio degli anni Novanta. Lascia i figli Nicola e Luca. I funerali saranno celebrati alle 10 di martedì 10 nella chiesa parrocchiale di Ostellato, muovendo anticipatamente dalla camera mortuaria dell’ospedale del Delta (Lagosanto) alle 9.30. Al termine, Tassinati proseguirà per il ‘Giardino della cremazione’ di Copparo.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

