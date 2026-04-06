A Torre del Greco ha aperto un nuovo bar che unisce la grafica e la mixology, due passioni del giovane proprietario. Il locale vuole valorizzare le tradizioni del territorio attraverso drink e decorazioni che richiamano la cultura locale. Gennaro, 23 anni, si occupa personalmente sia delle creazioni di cocktail che dell’aspetto artistico del locale. L’inaugurazione ha attirato numerosi clienti interessati alle novità offerte.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. È nato un nuovo punto di riferimento a Torre del Greco: “Ciao Bella” riaccende l’atmosfera del centro città. Sulle note di Pino Daniele, il bar si propone di attrarre i giovani verso la tradizione napoletana, senza rinunciare all’innovazione. Gennaro Civelli, il 23enne proprietario, ha un obiettivo chiaro: coniugare il passato con il futuro. Originario di Torre del Greco, Gennaro si è trasferito a Piacenza all’età di 19 anni per acquisire esperienza nel settore della ristorazione. La sua passione per la grafica e il design lo ha portato a considerare diverse opportunità lavorative. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gennaro, 23 anni, riporta grafica e mixology a Torre del Greco, celebrando la tradizione locale.

Torre Del Greco: «Mia figlia autistica, 8 anni, schiaffeggiata nella scuola»Uno schiaffone in pieno volto da chi avrebbe dovuto proteggerla e nel luogo che dovrebbe essere il più sicuro per i bambini e per i ragazzi, la...

Tragico ritrovamento a Torre del Greco: giovane marittimo morto, aveva solo 35 anni.Tragico ritrovamento a Torre del Greco: giovane marittimo morto, aveva solo 35 anni.

Si parla di: Gennaro, 23 anni, riporta grafica e mixology a Torre del Greco, celebrando la tradizione locale.; Tensioni tra VR46 e Gresini paragonate a litigi tra bambini, dice insider Ducati.

Ciao Bella: a 23 anni Gennaro torna a Torre del Greco per unire grafica, mixology e tradizioneC’è un nuovo bar a Torre del Greco: Ciao Bella accende il centro cittadino. Sulle note di Pino Daniele, per avvicinare i giovani alla tradizione napoletana, ma senza rifiutare l’innovazione e uno sg ... msn.com