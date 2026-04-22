Liberazione 81 anni dopo Al partigiano ’Azor’ arrivano i riconoscimenti dal ministero della Difesa

Dopo 81 anni, il ministero della Difesa ha deciso di riconoscere ufficialmente il ruolo di un partigiano noto come ’Azor’. La decisione arriva a distanza di molti decenni dalla fine della Seconda guerra mondiale, periodo in cui il militante si batté per la libertà del paese. La scelta rappresenta un atto formale di riconoscimento per il suo contributo durante il conflitto e la Liberazione.

Ottantuno anni d’attesa. Lo Stato, tanto tardi da sfiorare il mai, ha deciso di riconoscere il partigiano ’Azor’ per ciò che era: un patriota, sia in guerra sia durante la Liberazione. E lo ha fatto nei giorni scorsi con tre comunicazioni, timbrate e firmate dal Ministero della Difesa, che restituiscono un nome e una storia alla memoria ufficiale della Repubblica. Mario Simonazzi, ’Azor’, partigiano cattolico albinetano ucciso nel 1945 da altri membri della 76esima Brigata Sap, in circostanze mai del tutto chiarite, ottiene oggi i riconoscimenti per i meriti di guerra e per il contributo alla Liberazione. La richiesta è partita dalla famiglia, in quell’eterna lotta per tenere viva la memoria su una delle vite più avventurose e tragiche della Resistenza reggiana.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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