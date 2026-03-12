Masi lancia Pinot Noir del Re | l’Oltrepò Pavese secondo Mister Amarone

Un nuovo vino fermo entra nel panorama dell’Oltrepò Pavese. Si chiama Pinot Noir del Re ed è stato presentato a Montecalvo Versiggia. È il primo prodotto di questa tipologia lanciato dall’azienda Masi, che già aveva portato sul mercato gli spumanti Moxxè del Re, Brut e Rosé. La presentazione si è svolta il 12 marzo 2026.

Montecalvo Versiggia (Pavia), 12 marzo 2026 – Dopo gli spumanti Moxxè del Re, Brut e Rosé, ecco il primo vino fermo: il Pinot Noir del Re. Masi, gruppo vinicolo veneto sbarcato in Oltrepò Pavese nel 2023, presenta la novità in occasione del Vinitaly 2026, in programma dal 12 al 15 aprile a Verona (stand Masi Agricola, Pad. 7 Stand C3). La tenuta Il Pinot Noir del Re prende vita nella Tenuta Casa Re, acquisita da Masi a Montecalvo Versiggia, nella valle del Versa. Il vigneto, corpo unico su una proprietà 15 ettari, è interamente coltivato a Pinot Nero ed è immerso in un contesto paesaggistico di pregio. Il terroir L'Oltrepò Pavese è la terza...