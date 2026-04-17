Inter-Cagliari Chivu ancora con Pio Esposito | probabili e orari tv

L’Inter si prepara alla sfida contro il Cagliari con alcune novità in formazione. L’allenatore ha confermato Pio Esposito tra i titolari, mentre si attende la decisione finale sui probabili undici e gli orari delle trasmissioni televisive. La partita si gioca a sei giornate dalla fine del campionato, in un momento decisivo per la corsa allo scudetto. La squadra cerca punti per mantenere le chance di conquistare il titolo.

Milano, 16 aprile 2026 – La rimonta di Como vale per l’Inter trequarti di Scudetto. A sei giornate dalla fine il vantaggio della capolista è di nove punti sul Napoli di Antonio Conte, un bottino che non fornisce ancora l’aritmetica vittoria, ma consente al tecnico Christian Chivu di gestire un margine rassicurante, in una fase di calendario dove ci sarà anche l’importante semifinale di ritorno di Coppa Italia. L’Inter vuole fare doblete e di fronte, martedì a San Siro, ci sarà di nuovo il Como di Fabregas dopo il pareggio della gara di andata. Prima, però, un venerdì da testa-coda. Al Meazza sbarca il Cagliari di Fabio Pisacane, che conserva sei punti di vantaggio sulla zona retrocessione e ha ancora bisogno di cementare la permanenza nella massima categoria, in un turno con due scontri importanti come Cremonese-Torino e Lecce-Fiorentina.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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