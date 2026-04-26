LIVE Musetti-Griekspoor 6-4 7-5 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | match solido dell’azzurro che vola agli ottavi di finale!

Nel torneo di Madrid, il giocatore italiano ha vinto il primo set contro il suo avversario con il punteggio di 6-4 e nel secondo 7-5, assicurandosi così l'accesso agli ottavi di finale. La partita si è svolta in modo regolare, senza interruzioni o problemi tecnici, e ha visto un confronto equilibrato tra i due tennisti. La diretta è stata aggiornata costantemente, mentre le partite di doppio sono in programma nel pomeriggio.

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