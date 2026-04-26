Torneo di Madrid Musetti passa agli ottavi di finale Avanti anche Sinner

Nel torneo di Madrid, Lorenzo Musetti ha superato il turno e si è qualificato per gli ottavi di finale del Mutua Madrid Open. Si sono aggiunti ai vincitori della giornata anche Sinner, che ha ottenuto un risultato positivo nel medesimo torneo. Il torneo è il quarto Masters 1000 della stagione, con un montepremi complessivo di 8 milioni di euro. Le partite continuano con i match di giornata per determinare i prossimi qualificati.

AGI - Lorenzo Musetti è approdato agli ottavi di finale del Mutua Madrid Open, quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi totale pari a 8.235.540 euro, in scena sulla terra battuta della Caja Magica della capitale spagnola (combined con un Wta 1000 ). Il tennista carrarino, numero 9 del ranking mondiale e sesta testa di serie del seeding, si è imposto nei sedicesimi di finale sull' olandese Tallon Griekspoor, 29esima forza del tabellone e numero 33 della classifica Atp, col punteggio di 6-4 7-5. La sfida degli ottavi. Musetti agli ottavi di finale sfiderà il ceco Jiri Lehecka, 14 del mondo e 11esimo favorito del seeding, che oggi ha sconfitto lo statunitense Alex Michelsen per 6-4 6-2.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Torneo di Madrid, Musetti passa agli ottavi di finale. Avanti anche Sinner Notizie correlate Torneo di Madrid, Musetti passa agli ottavi di finale. In campo Sinner contro MollerAGI - Lorenzo Musetti è approdato agli ottavi di finale del Mutua Madrid Open, quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi totale pari a... Torneo di Madrid, Musetti passa agli ottavi di finale. E fra poco scende in campo SinnerAGI - Lorenzo Musetti è approdato agli ottavi di finale del Mutua Madrid Open, quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi totale pari a... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Tabellone Madrid 2026 · Con chi gioca Jannik Sinner e gli italiani in gara | Sorteggio Tennis ATP; Madrid, il tabellone: Sinner apre con un qualificato, poi due possibili derby. Musetti contro Hurkacz; Atp Madrid, tabellone e partecipanti: il calendario delle gare; Madrid, ecco il tabellone maschile. Musetti batte Griekspoor in due set e vola agli ottavi a Madrid: ora c'è LeheckaLorenzo sfida l'olandese nel match che mette in palio il pass per gli ottavi di finale sulla terra rossa del Masters 1000 spagnolo: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Musetti agli ottavi a Madrid: Griekspoor battuto in due setIl toscano ha sconfitto l'olandese 6-4 7-5. Sulla sua strada ora Lehecka. Ho giocato un match solido ... msn.com La partita tra Atmane e Humbert del torneo 1000 di Madrid è stata condizionata dai crampi di Atmane. Humbert ha avuto un gesto di sportività, ma il suo allenatore Chardy ha attaccato dopo l’incontro l’arbitro urlando parole forti - facebook.com facebook Sinner batte in rimonta Bonzi all'esordio nel torneo di Madrid. Alcaraz annuncia il ritiro da Roma e Parigi x.com