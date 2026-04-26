Torneo di Madrid Musetti e Sinner passano agli ottavi di finale

Nel torneo di Madrid, Musetti e Sinner hanno superato con successo i loro match e si sono qualificati per gli ottavi di finale del Mutua Madrid Open, quarto Masters 1000 dell’anno. Il torneo, con un montepremi complessivo di 8 milioni di euro, prosegue con le prossime sfide che coinvolgono i due italiani. Entrambi i giocatori hanno ottenuto vittorie nelle rispettive partite, avanzando così nella competizione.

AGI - Lorenzo Musetti è approdato agli ottavi di finale del Mutua Madrid Open, quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi totale pari a 8.235.540 euro, in scena sulla terra battuta della Caja Magica della capitale spagnola (combined con un Wta 1000 ). Il tennista carrarino, numero 9 del ranking mondiale e sesta testa di serie del seeding, si è imposto nei sedicesimi di finale sull' olandese Tallon Griekspoor, 29esima forza del tabellone e numero 33 della classifica Atp, col punteggio di 6-4 7-5. La sfida degli ottavi. Musetti agli ottavi di finale sfiderà il ceco Jiri Lehecka, 14 del mondo e 11esimo favorito del seeding, che oggi ha sconfitto lo statunitense Alex Michelsen per 6-4 6-2.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Torneo di Madrid, Musetti e Sinner passano agli ottavi di finale Notizie correlate Torneo di Madrid, Musetti passa agli ottavi di finale. Avanti anche SinnerAGI - Lorenzo Musetti è approdato agli ottavi di finale del Mutua Madrid Open, quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi totale pari a... Torneo di Madrid, Musetti passa agli ottavi di finale. In campo Sinner contro MollerAGI - Lorenzo Musetti è approdato agli ottavi di finale del Mutua Madrid Open, quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi totale pari a... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Tabellone Madrid 2026 · Con chi gioca Jannik Sinner e gli italiani in gara | Sorteggio Tennis ATP; Madrid, il tabellone: Sinner apre con un qualificato, poi due possibili derby. Musetti contro Hurkacz; Atp Madrid, tabellone e partecipanti: il calendario delle gare; Madrid, ecco il tabellone maschile. Musetti batte Griekspoor in due set e vola agli ottavi a Madrid: ora c'è LeheckaLorenzo sfida l'olandese nel match che mette in palio il pass per gli ottavi di finale sulla terra rossa del Masters 1000 spagnolo: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Musetti agli ottavi a Madrid: Griekspoor battuto in due setIl toscano ha sconfitto l'olandese 6-4 7-5. Sulla sua strada ora Lehecka. Ho giocato un match solido ... msn.com La partita tra Atmane e Humbert del torneo 1000 di Madrid è stata condizionata dai crampi di Atmane. Humbert ha avuto un gesto di sportività, ma il suo allenatore Chardy ha attaccato dopo l’incontro l’arbitro urlando parole forti - facebook.com facebook Sinner batte in rimonta Bonzi all'esordio nel torneo di Madrid. Alcaraz annuncia il ritiro da Roma e Parigi x.com