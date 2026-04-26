Dopo il successo della prima edizione, siamo felici di invitarvi alla seconda edizione di questo meraviglioso trekking, in programma domenica 3 maggio. Un’esperienza unica tra i suggestivi paesaggi del Gargano, da vivere insieme passo dopo passo, immersi nella bellezza della natura e nella magia de “I Grottoni”. Le iscrizioni sono aperte: non perdere l’occasione di partecipare a questa nuova avventura e iscriviti subito! Ti aspettiamo per condividere insieme una giornata di emozioni, natura e scoperta! .🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Torna l’appuntamento con Finestroni sul Gargano – “I Grottoni”!

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