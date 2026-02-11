San Valentino | sul lago torna l' appuntamento con Orta in Love

Per San Valentino, Orta San Giulio si trasforma. Dal 13 al 22 febbraio, il borgo si riempie di luci, cuori e installazioni romantiche. Le coppie potranno passeggiare tra scenografie suggestive, fermarsi ai

Per San Valentino sul Lago d'Orta torna l'appuntamento con "Orta in Love".Considerato uno dei borghi più belli e romantici d'Italia, per tre giorni, dal 13 al 22 febbraio, Orta San Giulio si prepara ad accogliere le coppie con scenografie suggestive, il "Percorso del cuore" e i suoi "Love points".🔗 Leggi su Novaratoday.itImmagine generica

