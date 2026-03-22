A fine mese torna la neve sul Gargano?

A fine mese, sul Gargano, potrebbe tornare la neve, secondo le previsioni meteo. La regione sta affrontando un mese di marzo particolarmente imprevedibile, con temperature che oscillano e condizioni climatiche instabili. Le previsioni indicano un possibile abbassamento delle temperature e precipitazioni nevose nel fine settimana. La presenza di neve potrebbe interessare le zone più alte della zona.

Marzo è pazzo, ma la notizia sconvolge davvero gli equilibri della primavera appena iniziata. Tra giovedì e venerdì potrebbe tornare la neve sul Gargano. Le ultime configurazioni prevedono per la fine della prossima settimana l’arrivo di freddo, vento e neve. Un crollo della temperature, già sotto media. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - A fine mese torna la neve sul Gargano? Articoli correlati Torna l’allarme cormorani sul Gargano, pescatori preoccupati: “Divorano oltre 10 chili di pesce al mese”I pescatori denunciano una situazione sempre più difficile nella laguna di Varano, sulla diga di Capaccio del Celone a Lucera e nella palude del Lago... Leggi anche: Meteo instabile fino a fine mese: pioggia, vento e neve sull’Italia BIANCO GARGANO