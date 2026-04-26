La festa di San Vitale torna a animare la frazione di Mirteto, con banchetti tradizionali e esposizioni di foto storiche. L’evento si svolgerà nel rispetto delle consuete modalità, coinvolgendo la comunità locale. Le celebrazioni rappresentano un momento di ritrovo per i residenti, che potranno rivivere ricordi attraverso le immagini d’epoca e partecipare alle iniziative previste. L’appuntamento è atteso con interesse da molti cittadini.

Tutto è pronto per l’annuale ricorrenza della festa di San Vitale, patrono della frazione di Mirteto. Martedì il comitato "Mortet a m’arcord" sarà presente nel contesto della tradizionale "fiera" con un proprio spazio nella suggestiva area dell’antico lavatoio, presso la Pieve. Saranno esposte circa 70-80 foto in una mostra denominata "A j ho giocat ‘nch me" che a partire dagli anni ’50 raccontano momenti di vita molto intensi vissuti dai ragazzi e giovani del paese nel campo sportivo di Mirteto attraverso manifestazioni calcistiche, sia spontanee che organizzate dalla locale società sportiva San Vitale o in tornei tra rioni o tra paesi del nostro comune.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torna la festa di San Vitale. Banchetti e foto storiche

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