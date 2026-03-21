120 anni di Polvere e Gloria | torna la Coppa Milano San Remo per auto storiche

La storica gara di auto d'epoca “Polvere e Gloria” festeggia 120 anni e torna con la Coppa Milano San Remo. La manifestazione attraversa Milano e la Riviera, offrendo un percorso che unisce passato e tradizione automobilistica. La corsa non è solo una competizione, ma un viaggio nel tempo dedicato alle vetture storiche e ai loro appassionati. La manifestazione coinvolge appassionati e vetture di epoca, creando un collegamento tra passato e presente.

Non solo una gara, ma un vero e proprio viaggio nel tempo fra lo stile di Milano ed il fascino della Riviera. Anni fa non bastavano tre ore per andare da Milano al mare. Nel 1906 servivano occhialoni e sciarpe in seta ed una vettura, che, secondo i canoni attuali, sarebbe una sorta di carro con le ruote. Dimenticate il Gps ed il cruise control. La Coppa Milano San Remo è l'essenza del motorismo classico, una sida di regolarità che mette alla prova cronometri meccanici e muscoli delle braccia, attraversando i paesaggi che hanno fatto la storia d' Italia. Quest' anno il traguardo è veramente prestigioso, si celebrano i 120 anni dalla prima edizione del 1906. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - 120 anni di " Polvere e Gloria" : torna la Coppa Milano San Remo per auto storiche. Articoli correlati Coppa Milano-Sanremo, 120 anni di storia dell'auto: percorso e protagonistiÈ stata presentata il 3 marzo 2026, nei locali dell'Automobile Club Milano, la XVII edizione della rievocazione storica della Coppa Milano-Sanremo,... Leggi anche: La Coppa Milano-Sanremo festeggia 120 anni: dal 26 al 29 marzo torna la corsa più antica d’Italia Aggiornamenti e notizie su Coppa Milano San 120ª Coppa Milano-Sanremo, nuova prova spettacolo a PortosolePartenza da Monza il 26 marzo, passaggio a Genova il 27 e gran finale sabato 28 tra Portosole e corso Imperatrice durante il Festival dei fiori ... riviera24.it La Coppa Milano-Sanremo festeggia 120 anni: dal 26 al 29 marzo torna la corsa più antica d’ItaliaMilano, 3 marzo 2026 – La Coppa Milano-Sanremo compie 120 anni. Quest’anno la corsa automobilistica più antica d’Italia, celebra l’importante anniversario con il ritorno ufficiale della ... ilgiorno.it