Torna l' appuntamento con il Festival del carciofo di Cupello

Dal 24 aprile al 3 maggio 2026 si svolge a Cupello il Festival del carciofo, chiamato Cynara. La manifestazione, ormai tradizionale, celebra il prodotto locale con una serie di eventi che si svolgono nel centro del paese. La kermesse interessa diverse piazze e vie, attirando visitatori e appassionati del settore agricolo. Durante la settimana si svolgono anche sagre, mostre e degustazioni dedicate al carciofo di Cupello.

Si chiama Cynara l'ormai tradizionale festival del carciofo di Cupello, in programma da venerdì 24 a domenica 3 maggio 2026.Una rassegna dedicata al prodotto principe del territorio, fatta non solo di piatti saporiti all'insegna della tradizione, ma anche di innovazione e appuntamenti di contorno.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate "Bianco Tanagro": ad Auletta torna il Festival del Carciofo Bianco7 giorni, suddivisi in due fine settimana, un programma con centinaia di appuntamenti tra musica, spettacoli, artisti di strada, convegni,... Bianco Tanagro ad Auletta, il festival del carciofo bianco torna in grande stileBianco Tanagro è pronto ad accogliere i visitatori della XIV edizione del festival dedicato al carciofo bianco della Valle del Tanagro. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Domenica torna l'appuntamento con Ciserano Decanta, il Festival del vino tra arte e socialità; Weekend a Roma: 16 eventi da non perdere sabato 18 e domenica 19 aprile; Quando arte e scienza attivano processi: al via il Green Loop Festival nel maceratese; Alberi Festival Lab 2026. Torna l’imperdibile appuntamento con fumetto, animazione, cinema e gamingFino a qualche decennio fa, quando si parlava di fumetto si pensava a una passione di nicchia, spesso rivolta a un pubblico piuttosto giovane. Oggi, invece, quel periodo sembra lontanissimo. Il ... romatoday.it Torna il Vintage Festival a Lugo, ricordando Dj MozartIl centro storico di Lugo si prepara ad accogliere la 40esima edizione del Vintage Festival, uno degli appuntamenti più attesi della primavera romagnola. ravennaedintorni.it Per la rassegna del Festival del Pensiero Plurale oggi pomeriggio alle 17,00 appuntamento alla Facoltà di Economia dell'Univpm Università Politecnica delle Marche e la conferenza su "La felicità nella cultura greca antica" con Umberto Curi, Professore emeri - facebook.com facebook Al Festival del giornalismo la trasformazione contemporanea dei media x.com