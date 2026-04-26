Torna Calciopoli e tocca all’Inter titola Il Fatto quotidiano

Il Fatto quotidiano apre con un titolo che richiama il ritorno di Calciopoli e coinvolge direttamente l’Inter. La prima pagina riassume la giornata di ieri, evidenziando come la vicenda sia tornata di attualità nel mondo del calcio. Non vengono forniti dettagli specifici sugli sviluppi o sui soggetti coinvolti, ma si evidenzia il collegamento tra la storia del campionato e le recenti notizie.

Il Fatto quotidiano sintetizza perfettamente in prima pagina la giornata di ieri: “Torna Calciopoli e tocca all’Inter”. Non a caso Libero, roccaforte interista, dedica una misera paginetta all’inchiesta che sta ulteriormente terremotando il calcio italiano, con un titolo che più anodino non si può: “Indagato il capo degli arbitri: “Designazioni pilotate e decisioni teleguidate”. Oh yes. Per trovare la parola Inter bisogna aspettare il sommario. Il Corriere della Sera in prima pagina: “Indagato Rocchi il capo degli arbitri: sceglieva quelli graditi all’Inter”. Titolo quasi uguale a quello di Repubblica. Il punto, ricordiamolo, è stabilire chi c’era il 2 aprile a San Siro con Rocchi alla riunione per apparecchiare gli arbitri all’Inter.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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Sono in esilio dai tempi di Calciopoli, sto aspettando in questi minuti la chiamata per tornare e riprendere la guida del Paese dopo questi 20 anni di totalitarismo mediatico e istituzionale. x.com