Il giornalista Pino Corrias del quotidiano risponde a Marina Berlusconi, che aveva commentato alcune dichiarazioni relative alla famiglia. Corrias ha fatto riferimento a un episodio in cui il padre di Marina avrebbe avuto comportamenti considerati offensivi nei confronti delle donne, definendo la condotta come uno scempio. La vicenda si inserisce in un confronto acceso tra le parti, senza che siano stati forniti ulteriori dettagli o contestazioni sul contenuto delle affermazioni.

Botta e risposta fra Marina Berlusconi e Il Fatto Quotidiano e, in particolare, con il giornalista Pino Corrias. Tutto è nato da un articolo in cui il cronista ha ricostruito come la primogenita di Silvio Berlusconi starebbe meditando un impegno in politica. La diretta interessata ha replicato con una lettera a Dagospia facendo riferimento a “fantasie” (relativamente al contenuto) e “disprezzo per il genere femminile” (relativamente ai toni). È seguita infine la contro-replica del giornalista, che ha puntato il dito contro quello che ha definito lo “scempio culturale e politico che il babbo ha fatto delle donne per una quarantina d’anni”. La...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Marina Berlusconi contro Il Fatto Quotidiano, risponde Pino Corrias: "Il padre ha fatto scempio delle donne"

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A Marina Berlusconi va una solidarietà piena, netta, senza condizioni. Questo non è giornalismo. È un attacco squadrista travestito da informazione. È il punto più basso di una deriva che scivola nella volgarità e nell’attacco personale. Non è critica. È denigraz x.com