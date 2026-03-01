Iran il titolo allucinante del Fatto quotidiano in prima pagina

Il Fatto Quotidiano ha pubblicato in prima pagina un titolo che ha suscitato scalpore riguardo all’Iran. La stampa italiana progressista ha espresso grande commozione per la morte di Khamenei, la Guida Suprema iraniana, ucciso secondo quanto riferito da fonti esterne dagli attacchi di Usa e Israele. La notizia evidenzia come il regime islamico sia stato colpito duramente da queste azioni.

Quante lacrime sulla stampa progressista italiana per la fine di Khamenei. L'uccisione della Guida Suprema dell' Iran mette in forte dubbio la sopravvivenza del regime islamico, colpito a morte dalle bombe di Usa e Israele. Sui giornali c'è chi festeggia, intravedendo uno spiraglio di speranza per gli iraniani oppressi. Ma tanti, a sinistra, non condannano i Pasdaran bensì Trump e Netanyahu. "Guerra al buio", titola Avvenire come sempre assai critico quando c'è di mezzo Donald Trump, con Andrea Lavazza che scrive un editoriale di fuoco: "Attacco preventivo, diritto contestato", un "lancio di dadi" che "apre il vaso di Pandora " del Medio Oriente.