Scontro violento a Benevento | 21enne sbalzato codice rosso

Un incidente grave si è verificato nel pomeriggio nel rione Pacevecchia di Benevento, vicino all’ingresso dell’ospedale San Pio. Durante lo scontro, un ragazzo di 21 anni è stato sbalzato dall’auto e trasportato in codice rosso. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Un drammatico scontro stradale ha scosso il pomeriggio di oggi nel cuore del rione Pacevecchia, nei pressi dell’ingresso principale dell’ospedale San Pio di Benevento. L’impatto violento tra una moto guidata da un giovane di 21 anni e una Fiat Cinquecento condotta da un quarantenne ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi in codice rosso. Il giovane centauro è stato sbalzato sull’asfalto riportando lesioni gravi che hanno reso necessaria la stabilizzazione sul posto prima del trasporto al pronto soccorso. Sul luogo sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polizia Stradale e della Polizia Municipale per i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro violento a Benevento: 21enne sbalzato, codice rosso Articoli correlati Leggi anche: Francesca Brambilla: "Avevo un compagno violento: ho fatto scattare il codice rosso" Incidente nel Trevigiano, 21enne investito da un’auto è gravissimo: elitrasportato in ospedale in codice rosso(Adnkronos) – Un ragazzo di 21 anni di Treviso è stato gravemente investito da un’auto oggi, mercoledì 24 dicembre, verso le ore 13, a Spineda di... Tutto quello che riguarda Scontro violento Argomenti discussi: Violento scontro tra auto e furgone: choc sulla Nazionale; Incidente sull'Appia, scontro tra auto e furgone: un ferito. SCONTRO AUTO-MOTO, FERITO CENTAURO 21ENNE (FOTO)Scontro violento tra una Fiat 500 ed una motocicletta condotta da un 21enne lungo via Pacevecchia, all’uscita dell’ospedale San Pio di Benevento. Infatti, percorso da accertamento, i due mezzi sarebbe ... tvsette.net