Torino piegata a Rieti | trionfo di Teague da 30 ma Torino crolla

Nella partita tra Rieti e Torino, la squadra di casa ha vinto con il punteggio di 80-66, grazie ai 30 punti di MaCio Teague. Torino ha subito una sconfitta che la colloca al dodicesimo posto in classifica, qualificandola ai play-in contro Cremona. La partita si è giocata nel palazzetto di Rieti, dove il giocatore ospite ha preso il controllo del match.

? Cosa sapere Rieti batte Torino 80-66 con 30 punti di MaCio Teague nel palazzetto laziale.. La sconfitta porta la Reale Mutua al dodicesimo posto e ai play-in contro Cremona.. MaCio Teague segna 30 punti, il massimo della stagione, ma la Reale Mutua Basket Torino chiude la regular season con un netto 80-66 subito sul parquet della RSR Sebastiani Rieti. La sfida nel palazzetto laziale si è rivelata un banco di prova durissimo per i gialloblù, che hanno concluso il campionato regolare con una sconfitta esterna condizionata dalla forza fisica dei padroni di casa. Nonostante l’impegno individuale del proprio leader offensivo, la squadra torinese ha faticato a mantenere l’equilibrio durante l’intero match, subendo il ritmo imposto dai locali fin dai primi minuti di gioco.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino piegata a Rieti: trionfo di Teague da 30 ma Torino crolla Notizie correlate Torino domina Cento: Teague e Allen trascinano i gialloblù nei play-inLa Reale Mutua Basket Torino assicura la propria presenza nei play-in della Serie A2 battendo la Sella Cento con un punteggio di 80-69, chiudendo... Rieti travolge Pesaro: rivoluzione tecnica e trionfo da 112-90Il PalaSojourner di Pesaro ha assistito a una rivoluzione sportiva improvvisa quando la Sebastiani Rieti ha travolto la capolista Vuelle Pesaro con... Aggiornamenti e contenuti dedicati Basket, Serie A2: Torino si arrende alla fisicità di Rieti (80-66)Sconfitta per la Reale Mutua Torino a Rieti nell'ultima di regular season. Teague segna 30 punti. Ai play-in c'è Cremona. quotidianopiemontese.it Torino non si ferma, battuta anche la Sebastiani Rieti degli exSempre più in fiducia. La Reale Mutua Basket Torino non si ferma ed estende a quattro la sua serie di vittorie consecutive: dopo il colpaccio in casa della Vuelle Pesaro, gli uomini di coach Moretti ... tuttosport.com