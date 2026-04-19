Torino domina Cento | Teague e Allen trascinano i gialloblù nei play-in

La Reale Mutua Basket Torino ha vinto l'incontro casalingo contro Sella Cento con il punteggio di 80-69, garantendosi così l'accesso ai play-in della Serie A2. La partita si è conclusa con i punti decisivi di alcuni giocatori chiave, tra cui Teague e Allen, che hanno contribuito in modo determinante alla vittoria della squadra gialloblù. Con questo risultato, Torino ha concluso la stagione regolare in casa.

La Reale Mutua Basket Torino assicura la propria presenza nei play-in della Serie A2 battendo la Sella Cento con un punteggio di 80-69, chiudendo così il proprio impegno casalingo nella stagione regolare. Il successo ottenuto permette ai padroni di casa di raggiungere quota 16 vittorie a fronte di 19 sconfitte, consolidando una posizione che ora punta alla determinazione del fattore campo per il primo turno post-season. Il dominio territoriale e l’efficacia della coppia Teague-Allen. L’incontro si è decantato fin dalle fasi iniziali grazie a una prestazione individuale di altissimo livello che ha dettato i ritmi della sfida. La coordinazione tra Teague e Allen è stata il motore principale della squadra torinese, con entrambi i giocatori che hanno già raggiunto la doppia cifra prima ancora della conclusione del primo tempo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino domina Cento: Teague e Allen trascinano i gialloblù nei play-in Notizie correlate Vigevano, muro gialloblù per i play-off: maglie a 5 euro per i fanLa Pallacanestro Elachem Vigevano prepara l’invasione gialloblù al palasport di viale Cappuccini per i play-off, con il lancio di magliette dedicate... Alessandria trionfa a Torino: Cirio e Grandoni trascinano i GrigiL’Alessandria di Alberto Merlo impone la propria legge sul campo di Torino, strappando un successo fondamentale per 2-1 contro il Chieri.