Torino | la JST Jazz Parade fa ballare tutta la città

A Torino, la JST Jazz Parade ha coinvolto decine di persone che si sono messe in movimento seguendo il ritmo della musica durante il Torino Jazz Festival. La manifestazione ha animato le strade cittadine, portando musica dal vivo e partecipazione spontanea tra i cittadini. L’evento si svolge nell’ambito del festival e ha attirato l’attenzione di chi passeggiava o si trovava in zona.

(LaPresse) Decine di persone che si muovono a ritmo di musica a Torino con la JST Jazz Parade, nell’ambito del Torino Jazz Festival. La marching band itinerante è partita da Piazza Palazzo di Città per attraversare Via Garibaldi, Piazza Castello, Via Accademia delle Scienze, Piazza Carlo Alberto, Piazza Carignano fino a Piazza San Carlo. La formazione, guidata da Diego Borotti, Gianni Virone, Cesare Mecca e Stefano Calcagno, si pone nel solco della tradizionale e brillante marching band di New Orleans: una All Star nata dieci anni fa nel Community Hub dei Laboratori di Barriera di Torino, in cui confluiscono dixieland, R&B, cool, free, swing e funk, con animazione Lindy-Hop a cura de La Bicicleta.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Torino: la JST Jazz Parade fa ballare tutta la città Notizie correlate ’Imola Parade’ fa il pieno: camperisti da tutta ItaliaUn successo oltre ogni più rosea aspettativa quello dell’edizione 2026 di Imola Camper Parade. Gigi D’Alessio fa cantare e ballare il PalaTerni: “Città meravigliosa. Straordinaria data zero”Poco più di due ore di concerto, canzoni cantate a squarciagola e un finale in crescendo fatto di balli e grande entusiasmo, così si è svolta a Terni... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Torino Jazz Festival 2026: otto giorni di musica dal 25 aprile al 2 maggio - Nos Alpes; Torino Jazz Festival 2026: il programma dei concerti gratuiti diffusi in tutta la città; Il TJF 2026 porta la Jazz Parade nel centro storico della città a Marc Ribot in esclusiva; Weekend: cosa fare 24 – 25 – 26 aprile 2026. Torino: la JST Jazz Parade fa ballare tutta la città(LaPresse) Decine di persone che si muovono a ritmo di musica a Torino con la JST Jazz Parade, nell'ambito del Torino Jazz Festival. La ... stream24.ilsole24ore.com Il TJF 2026 porta la Jazz Parade nel centro storico della città a Marc Ribot in esclusivaAlle ore 20.30, al Cinema Massimo, il festival propone Le chat dans le sac, rarità assoluta presentata da Stefano Zenni. Il film di Gilles Groulx conserva infatti la prima e unica colonna sonora ... torinoggi.it ' - ! Domenica 26 aprile vi aspettiamo per unirvi alla nostra tradizionale #jazzparade per le strade e le piazze di #Torino! Al ritmo di dixieland, R&B, cool, free, - facebook.com facebook