Gigi D’Alessio fa cantare e ballare il PalaTerni | Città meravigliosa Straordinaria data zero

A Terni, domenica 15 marzo, si è tenuto il primo concerto del tour di Gigi D’Alessio al PalaTerni. La serata è durata poco più di due ore, durante le quali il cantante ha portato il pubblico a cantare e ballare sulle sue note. Il finale ha visto un crescendo di energia e coinvolgimento, con il pubblico in festa. La data zero si è conclusa con entusiasmo generale.

Poco più di due ore di concerto, canzoni cantate a squarciagola e un finale in crescendo fatto di balli e grande entusiasmo, così si è svolta a Terni domenica 15 marzo la data zero del tour nei palazzetti di Gigi D'Alessio. Un evento davvero di livello per il PalaTerni, migliaia di persone tra gli spalti con striscioni e bandane. Inizio alle 21.05 con “Un selfie con la vita” e il saluto del cantante napoletano alla città di Terni: ”Un luogo meraviglioso, mi ha accolto a braccia aperte. Abbiamo mangiato bene, grande accoglienza. Bella Terni." Per D'Alessio un mix tra canzoni nuove e le più storiche.“Un nuovo bacio” e “Non dirgli mai” cantate con il pubblico. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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