’Imola Parade’ fa il pieno | camperisti da tutta Italia

L'edizione 2026 di Imola Camper Parade ha visto un afflusso di camperisti provenienti da tutta Italia. Il raduno, che si svolge sulle rive del Santerno, ha raggiunto un grande successo, superando le aspettative. Durante il fine settimana, i partecipanti hanno partecipato a diverse attività, culminando con la sfilata dei mezzi in pista all’autodromo. La manifestazione ha coinvolto numerosi appassionati e ha animato la città.

Un successo oltre ogni più rosea aspettativa quello dell’edizione 2026 di Imola Camper Parade. Il tradizionale raduno di caravan sulle rive del Santerno, che ieri ha avuto il suo culmine con la sfilata dei mezzi in pista all’autodromo, ha colorato per tutto il fine settimana la città. Più di 180 equipaggi, e circa 500 persone in sosta nel paddock 3 del circuito, arrivati da tutta Italia: "Alcuni camperisti sono partiti addirittura da Lecce per essere dei nostri – ha svelato Luigi Lanza, presidente dell’associazione Campeggiatori dell’Imolese che insieme a If Imola Faenza Tourism Company hanno organizzato l’evento –. Centinaia di chilometri per prendere parte a un’iniziativa che ormai si è ritagliata la propria credibilità tra gli appassionati del turismo itinerante ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Imola Parade’ fa il pieno: camperisti da tutta Italia Articoli correlati Leggi anche: Como Inter fa il pieno di ascolti: semifinale di Coppa Italia da record con un dato spettatori sorprendente Sanremo, Alessandro Gassmann fa partire il "tifo social" per il figlio Leo: la foto da bambino fa il pieno di like"Già sapete", scrive l'attore romano su Instagram invitando a votare il figlio in gara tra i big della 76esima edizione del Festival “Oggi inizia... Una selezione di notizie su Imola Parade Temi più discussi: ’Imola Parade’ fa il pieno: camperisti da tutta Italia; Imola camper Parade: un fine settimana in pista da tutto esaurito; Il ritorno di Imola Camper Parade: Previsto l’arrivo di 180 equipaggi. Promuovere il turismo itinerante. Il ritorno di Imola Camper Parade: Previsto l’arrivo di 180 equipaggi. Promuovere il turismo itineranteAttesi ospiti anche dalla Spagna, visite guidate ed escursioni sul territorio. Sabato cena medievale. Lanza: Siamo ambasciatori su gomma dello straordinario patrimonio ambientale del territorio. ilrestodelcarlino.it Imola camper Parade: un fine settimana in pista da tutto esauritoSarà un raduno da tutto esaurito quello dei camperisti imolesi che inizia oggi e si protrarrà fino a domenica. Sono almeno 180 i camper iscritti in ... corriereromagna.it Sulla scia del successo delle passate edizioni, dal 13 al 15 marzo, torna Imola Camper Parade. Il raduno, promosso da Imola Faenza Tourism Company in collaborazione con APS Campeggiatori dell’Imolese, si svolge all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Gir - facebook.com facebook