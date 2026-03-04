Napoli-Torino streaming e Diretta Tv dove vederla | Sky o DAZN?

Alle 20:45 di questa sera si gioca l'anticipo di Serie A tra Napoli e Torino al Diego Armando Maradona. La partita, valida per la ventottesima giornata del campionato, sarà disponibile in diretta streaming e in TV, su Sky e DAZN. Si tratta di uno degli incontri più attesi del weekend, con le due squadre pronte a scendere in campo per conquistare punti importanti.

L'anticipo di Serie A di questo weekend è al Diego Armando Maradona di Napoli, dove alle 20:45 andrà in scena Napoli-Torino, sfida valida per la ventottesima giornata del campionato Serie A Enilive 2025-26. I granata, alla prima con Roberto D'Aversa in panchina, hanno battuto la Lazio nell'ultimo turno allontanandosi dalla zona bollente della classifica. Sono ora sei i punti di.

Lobotka in dubbio: si riapre l’emergenza in regia A tre giorni da Napoli-Torino, arriva un nuovo segnale d’allarme dall’infermeria. Stanislav Lobotka ha accusato un sovraccarico muscolare dopo la trasferta di Verona e la sua presenza venerdì al Maradona è in facebook

Il Napoli si divora il vantaggio al 1’ In avvio di #Napoli- #Torino, gli azzurri si divorano l’1-0 con Gorica che sotto porta spara alto sopra la traversa. @GabrieleSchiavi x.com