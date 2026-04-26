Torino Inter LIVE | diramate le formazioni ufficiali Calhanoglu riposa Bonny titolare

Alle 18 si gioca all'Olimpico Grande Torino la partita tra Torino e Inter, valida per il 34° turno di Serie A 202526. Sono state rese note le formazioni ufficiali: Calhanoglu non è tra i titolari, mentre Bonny partirà dall'inizio. L'incontro sarà seguito in tempo reale con aggiornamenti sulla cronaca e sugli sviluppi della gara.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 18 all’Olimpico Grande Torino per Torino Inter, match del 34° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto all’Olimpico Grande Torino per Torino Inter, match valevole per la 34^ giornata del campionato di Serie A 202526. I granata, reduci dal pareggio per 0 a 0 con la Cremonese, si trovano al 13° posto in classifica con 40 punti. I nerazzurri, reduci dal successo per 3 a 0 contro il Cagliari, sono stabilmente al primo posto in classifica con 78 punti, ma non potranno festeggiare già oggi la matematica vittoria dello scudetto, per via del successo ottenuto ieri dal Napoli contro la Cremonese.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Torino Inter LIVE: diramate le formazioni ufficiali. Calhanoglu riposa, Bonny titolare Notizie correlate Fiorentina Inter LIVE: diramate le formazioni ufficiali, torna Calhanoglu dal primo minutodi Alberto PetrosilliAppuntamento alle 20:45 all’Artemio Franchi per Fiorentina Inter, match della 30^ giornata di Serie A 2025/26: seguilo live con... Inter Torino LIVE: diramate le formazioni ufficiali, tante novità per Chivu. Out DarmianVicario Inter, pronto l’assalto nerazzurro al portiere del Tottenham per il dopo Sommer. Panoramica sull’argomento Si parla di: Inter Cagliari LIVE | diramate le formazioni ufficiali in porta c’è Martinez De Vrij guida la difesa. LIVE Serie A, Torino-Inter: Calhanoglu riposa, Darmian a destra | Segui la cronaca IN DIRETTAL’Inter di Cristian Chivu affronta il Torino di D’Aversa nella trentaquattresima giornata di Serie A. Segui la cronaca in Diretta L’Inter fa visita al Torino in una gara valida per la 34esima giornata ... interlive.it LIVE, Torino-Inter alle 18: Bonny con Thuram, torna Darmian dal primo minutoDIFFIDATI Torino: Aboukhlal, Gineitis, Lazaro, Maripan. Inter: Akanji. fcinter1908.it