Inter Torino LIVE | diramate le formazioni ufficiali tante novità per Chivu Out Darmian

L’attesa è finita. Alle 21, allo U Power Stadium di Monza, va in scena il quarto di finale di Coppa Italia tra Inter e Torino. Le formazioni ufficiali sono state appena annunciate, con molte novità per Chivu e senza Darmian, che è fuori. La partita si preannuncia intensa, i tifosi sono in fibrillazione e seguono ogni mossa delle squadre in diretta con noi.

di Paolo Moramarco Appuntamento alle 21 all'U Power Stadium di Monza per Inter Torino, quarto di finale di Coppa Italia 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto all'U Power Stadium di Monza per Inter Torino, la sfida valevole per i Quarti di Finale di Coppa Italia 202526 che non verrà disputata a San Siro per via della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina in programma venerdì. Partita secca: in caso di parità dopo i 90 minuti regolamentari, si va direttamente ai calci di rigore senza disputare i tempi supplementari. Chi passa il turno si qualifica alle semifinali (andata 4 marzo e ritorno 22 aprile) contro la vincente di Napoli-Como, in calendario il prossimo 10 febbraio.

