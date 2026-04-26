Torino Inter LIVE | cronaca risultato e tabellino del match

Alle 18, all’Olimpico Grande Torino, si gioca il match tra Torino e Inter, valido per il 34° turno di Serie A 202526. La cronaca del confronto sarà aggiornata in tempo reale, con dettagli su andamento e risultato. La partita vede due squadre in campo per conquistare punti importanti nella classifica di campionato. Segui con noi tutte le fasi e il tabellino del match.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 18 all’Olimpico Grande Torino per Torino Inter, match del 34° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto all’Olimpico Grande Torino per Torino Inter, match valevole per la 34^ giornata del campionato di Serie A 202526. I granata, reduci dal pareggio per 0 a 0 con la Cremonese, si trovano al 13° posto in classifica con 40 punti. I nerazzurri, reduci dal successo per 3 a 0 contro il Cagliari, sono stabilmente al primo posto in classifica con 78 punti, ma non potranno festeggiare già oggi la matematica vittoria dello scudetto, per via del successo ottenuto ieri dal Napoli contro la Cremonese.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Torino Inter LIVE: cronaca, risultato e tabellino del match CALHA RESTA E RINNOVAPEPO MARTINEZ RIVALUTATOL.HENRIQUE, FRATTESI, THURAM... Notizie correlate Inter Torino LIVE: cronaca, risultato e tabellino del match di Coppa ItaliaMercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A. Leggi anche: Sassuolo Inter LIVE: cronaca, risultato e tabellino del match Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Torino-Inter, orari e dove vederla in TV; Torino - Inter; Dove vedere Torino-Inter in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Torino-Inter: le probabili formazioni e dove vederla in tv. Torino-Inter LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 18La diretta live di Torino-Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Torino Inter streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie ATorino Inter streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A in programma stasera, domenica 26 aprile 2026, alle ore 18 ... tpi.it Torino-Inter, dove vedere la partita in tv: gli orari #SkySport #SkySerieA x.com Torino-Inter: come finisce - facebook.com facebook