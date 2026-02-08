Sassuolo Inter LIVE | cronaca risultato e tabellino del match

Alle 18 al Mapei Stadium di Sassuolo si gioca il match tra il Sassuolo e l’Inter, valido per il 24° turno di Serie A 202526. I tifosi sono già arrivati, pronti a seguire in diretta questa sfida che potrebbe riservare sorprese. La partita sta per cominciare, con entrambe le squadre determinate a conquistare i tre punti.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 18 al Mapei Stadium per Sassuolo Inter, match valevole per il 24° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto al Mapei Stadium per Sassuolo Inter, match valevole per la 24^ giornata del campionato di Serie A 202526. I neroverdi, reduci dalla vittoria per 1 a 3 sul Pisa e attualmente 11esimi in classifica con 29 punti, ospitano i nerazzurri, reduci dal successo per 0 a 2 sulla Cremonese e primi in classifica con 55 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. Fischio d’inizio alle ore 18. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sassuolo Inter LIVE: cronaca, risultato e tabellino del match Approfondimenti su Sassuolo Inter Inter Milan LIVE: cronaca, risultato e tabellino del match Pisa Inter LIVE: cronaca, risultato e tabellino del match La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Roma-Inter 0-1: gol e highlights | Serie A Ultime notizie su Sassuolo Inter Argomenti discussi: Sassuolo-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Dove vedere l'Inter in diretta streaming su DAZN | DAZN News IT; Serie A, Sassuolo-Inter: pronostici, migliori quote e scommesse; Serie A: Sassuolo-Inter in campo domenica alle 18 DIRETTA Probabili formazioni. Sassuolo-Inter diretta Serie A: segui la partita di oggi LIVEAl Mapei Stadium di Reggio Emilia va in scena la sfida tra Sassuolo e Inter, valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. Nerazzurri che sono in un momento di forma splendido e p ... corrieredellosport.it LIVE - Sassuolo-Inter, le ufficiali: Chivu mette la migliore formazione possibile e rilancia la ThuLa in attaccoLa classica trasferta che storicamente nasconde le insidie più imprevedibili: l’Inter di Cristian Chivu arriva al Mapei Stadium di Reggio Emilia per affrontare il Sassuolo di ... fcinternews.it #InterJuve -6: chi sono i diffidati Con un giallo oggi in Juventus-Lazio e Sassuolo-Inter saltano il derby d'Italia x.com La prima volta che Sassuolo e Inter si affrontarono in Serie A fu il 20 settembre 2013 e i nerazzurri vinsero in goleada: ricordate il risultato esatto di quel match facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.