Questa sera alle 21, all’U Power Stadium di Monza, si gioca il quarto di finale di Coppa Italia tra Inter e Torino. Partita molto attesa, con entrambe le squadre pronte a darsi battaglia per passare il turno. Seguite con noi la cronaca in diretta di questa sfida che promette emozioni.

di Paolo Moramarco Appuntamento alle 21 all’U Power Stadium di Monza per Inter Torino, quarto di finale di Coppa Italia 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto all’U Power Stadium di Monza per Inter Torino, la sfida valevole per i Quarti di Finale di Coppa Italia 202526 che non verrà disputata a San Siro per via della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina in programma venerdì. Partita secca: in caso di parità dopo i 90 minuti regolamentari, si va direttamente ai calci di rigore senza disputare i tempi supplementari. Chi passa il turno si qualifica alle semifinali (andata 4 marzo e ritorno 22 aprile) contro la vincente di Napoli-Como, in calendario il prossimo 10 febbraio. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Torino LIVE: cronaca, risultato e tabellino del match di Coppa Italia

