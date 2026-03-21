Milan-Torino di Serie A 3-2 | accorcia Vlasic su rigore | Live News

Questo pomeriggio alle 18:00 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro si è giocata la partita di Serie A tra Milan e Torino. La sfida si è conclusa con un punteggio di 3-2, con Vlasic che ha segnato su rigore. La partita ha visto diverse azioni da entrambe le squadre, con gol e occasioni da rete.

Il Milan l'ha sblocca grazie ad un eurogol di Pavlovic: dal limite ha lasciato partire un pallonetto di potenza che Paleari non è riuscito a parare Rabiot e Pulisic provano il fraseggio dentro l'area avversaria, l'americano però non è riuscito a concludere a causa di una deviazione. Nulla da fare Il Torino continua a cercare il gol del vantaggio. Milan moscio, quasi mai sceso in campo Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Torino, partita della 30^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma alle ore 18:00 a 'San Siro'. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Fullkrug. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Torino di Serie A 3-2: accorcia Vlasic su rigore | Live News Articoli correlati Diretta gol Serie A LIVE: Milan Torino 3-2, Vlasic batte Maignan su rigore e riapre la partitaDiretta Gol Serie A, sfide valide per la 30esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e... Primavera 1, Torino-Milan 1-0 in diretta: tiro di Lontani, rigore su Castiello? | LIVE NewsAlle ore 13:00, allo stadio 'Valentino Mazzola' di Orbassano (TO) si è giocata Torino-Milan, partita della 19^ giornata del campionato Primavera 1... INTER-TORINO 2-1 | HIGHLIGHTS | QUARTI DI FINALE | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26 Aggiornamenti e notizie su Milan Torino di Serie A 3 2 accorcia... Temi più discussi: Milan-Torino, ecco come comprare i biglietti del match di San Siro; AC Milan-Torino, Serie A Enilive 2025/2026: la conferenza stampa della vigilia di Massimiliano Allegri; Milan-Torino: probabili formazioni e statistiche; Serie A: Milan-Torino in campo sabato alle 18 DIRETTA Probabili formazioni. Milan-Torino 3-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Pavlovic, Simeone, Rabiot e FofanaLa diretta live di Milan-Torino di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Diretta Milan Torino, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni da San Siro per la trentesima giornata di Serie A 2025/2026.Diretta Milan Torino, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni da San Siro per il trentesimo turno del campionato della Serie A, stagione 2025/2026. ilsussidiario.net 44' - Pareggia il Torino col gol di Simeone! #MilanTorino 1-1 facebook #MilanTorino di #SerieA: la partita di ‘San Siro’ in diretta | Live News #SerieA #SempreMilan #ACMilan x.com