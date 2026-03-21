Nella 30esima giornata di Serie A, Milan e Torino si sono affrontate in una partita ricca di emozioni terminata 3-2. Vlasic ha realizzato un rigore che ha riaperto la partita, battendo il portiere avversario. La cronaca della sfida, aggiornata in tempo reale, comprende anche sintesi, tabellino e moviola, offrendo un quadro completo di quanto accaduto sul campo.

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© Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: Milan Torino 3-2, Vlasic batte Maignan su rigore e riapre la partita

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