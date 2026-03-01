LIVE Alle 18 Torino-Lazio | i granata con il tandem Simeone-Kulenovic Sarri rilancia Tavares

Alle 18 si gioca Torino-Lazio, con i granata che schierano il tandem formato da Simeone e Kulenovic, mentre Sarri decide di rilanciare Tavares. È la prima partita di D'Aversa alla guida del Torino allo stadio Olimpico Grande Torino. La Lazio conferma la formazione e le scelte tattiche, aspettando il fischio d'inizio.

(4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Belahyane, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All. Sarri (3-5-2): Paleari; Coco, Marianucci, Ismajli; Pedersen, Vlasic, Prati, Casadei, Obrador; Simeone, Kulenovic. All. D'Aversa La gara sarà diretta dall'arbitro Rosario Abisso della sezione di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Cavallina. Tremolada, invece, sarà il quarto uomo. Var e Avar rispettivamente Mazzoleni e Paterna. Il Torino ha vinto solo una delle ultime 13 sfide di Serie A contro la Lazio (6N, 6P): 1-0 il 22 aprile 2023 allo Stadio Olimpico, con una rete di Ivan Ilic. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

