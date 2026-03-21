Il Milan ha battuto il Torino 3-2 in una partita ricca di emozioni. I rossoneri sono passati in vantaggio con un gol di Pavlovic, poi il Torino ha pareggiato con Simeone. Nella ripresa, Rabiot e Fofana hanno segnato due volte in rapida successione, prima che Vlasic trasformasse un rigore per i granata. La partita è stata combattuta fino alla fine.

Il Milan batte il Torino per 3-2, si riprende il secondo posto rispondendo al Napoli e torna a cinque punti di distacco dall'Inter capolista, in attesa della sfida tra i nerazzurri e la Fiorentina. Pavlovic sblocca il match e Simeone risponde nel primo tempo, poi Rabiot e Fofana siglano i gol decisivi per la squadra di Allegri, vana la rete granata con il rigore nel finale di Vlasic. Nel finale è assalto Torino, che non riesce a chiudere il Milan nella propria trequarti e deve dunque arrendersi. Per i rossoneri vittoria sofferta ma, in attesa della sfida dell'Inter a Firenze, comunque cruciale in ottica Champions. (In aggiornamento) 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Milan-Torino 3-2, i rossoneri tornano alla vittoria. Granata in partita fino alla fine

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