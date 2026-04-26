Torino Inter LIVE 0-1 | Thuram sblocca la sfida di testa!

Alle 18, allo stadio Olimpico Grande Torino, si gioca il match tra Torino e Inter valido per il 34° turno di Serie A 202526. La partita è iniziata con il Torino in attacco, ma è stato il giocatore dell’Inter a segnare di testa, portando avanti la squadra ospite. Seguiamo la partita in diretta per aggiornamenti sui momenti salienti e sui risultati.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 18 all’Olimpico Grande Torino per Torino Inter, match del 34° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto all’Olimpico Grande Torino per Torino Inter, match valevole per la 34^ giornata del campionato di Serie A 202526. I granata, reduci dal pareggio per 0 a 0 con la Cremonese, si trovano al 13° posto in classifica con 40 punti. I nerazzurri, reduci dal successo per 3 a 0 contro il Cagliari, sono stabilmente al primo posto in classifica con 78 punti, ma non potranno festeggiare già oggi la matematica vittoria dello scudetto, per via del successo ottenuto ieri dal Napoli contro la Cremonese.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Torino Inter LIVE 0-1: Thuram sblocca la sfida di testa! Notizie correlate Inter Cagliari LIVE 1-0: la sblocca Thuram su assist di Dimarco!Calciomercato Inter, sarà un mercato estivo mirato: budget chiaro più le cessioni. Torino Bologna LIVE 0-1: Moro sblocca la sfida di tacco! Beffato PaleariBarcellona, baby colpo per l’estate! I blaugrana hanno messo le mani su questo giocatore. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Torino vs. Inter, LIVE; Serie A, oggi Torino-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla; Torino - Inter; Torino-Inter: Sky, Dazn o Now? Dove vederla in streaming e in tv. LIVE - Torino-Inter 0-0, 14': tentativo di testa di Bisseck, palla facile per Paleari17.55 - Bella cornice di pubblico all'Olimpico, mentre le squadre si apprestano a entrare in campo. 17.45 - Le squadre sono tornate negli spogliatoi, a breve ci sarà il calcio d'inizio. TORINO: 1 ... fcinternews.it LIVE - Torino-Inter 0-0, 8': errore di Carlos Augusto, Coco non ne approfitta8' - Errore di Carlos Augusto che regala al Torino una grande chance, Gineitis mette in mezzo per Coco che in corsa tira mandando alto. 7' - Grande occasione per l'Inter da corner: Sucic mette in ... fcinternews.it Dimarco per Thuram, inter in vantaggio a Torino #TorinoInter 0-1 x.com It’s time: Torino-Inter is on È il momento: inizia Torino-Inter - facebook.com facebook