Torino Bologna LIVE 0-1 | Moro sblocca la sfida di tacco! Beffato Paleari

Moro ha segnato il gol decisivo di tacco, portando il Bologna in vantaggio durante la partita contro il Torino, che si svolge all’ora di pranzo al Grande Torino. Il tiro del giocatore felsineo ha sorpreso il portiere Paleari, che non è riuscito a intervenire. Il match, valido per la 25ª giornata di Serie A, si sta giocando con grande intensità e tensione.

Barcellona, baby colpo per l’estate! I blaugrana hanno messo le mani su questo giocatore. Di chi si tratta Mercato Milan, ora il rinnovo di Loftus Cheek è più vicino! La strategia del club e il nuovo ruolo in campo Modric Milan, tutti pazzi per il croato: record e rinnovo! Il suo futuro passa dalla Champions? La mossa di Tare Moviola Parma Verona, Pairetto nella bufera: rosso a Orban e polemiche. L’episodio chiave del match Infortunio Raspadori, tegola per l’Atalanta: il problema è serio! Palladino in piena emergenza Marsiglia, è caos totale! Dopo De Zerbi via anche Benatia: «Lascio per il bene del club». 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Torino Bologna LIVE 0-1: Moro sblocca la sfida di tacco! Beffato Paleari Torino Bologna LIVE 0-0: occasione per Castro! Para Paleari Vincenzo Italiano ha rischiato di segnare con Castro, ma Paleari si è opposto. Torino Como LIVE 0-0: miracolo di Paleari! Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Serie A: Torino-Bologna in campo domenica alle 18 DIRETTA Probabili formazioni; Dove vedere Torino-Bologna in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Verso Torino-Bologna: dove vedere la gara in TV e streaming; Torino-Bologna: probabili formazioni e statistiche. LIVE Serie A - Torino-Bologna 0-1 (58') - La sblocca Moro a inizio ripresa11' Dal lato opposto Bernardeschi calcia da fuori, palla alta sopra la traversa. 10' Contropiede granata con Ilkhan che recupera palla, serve Zapata, tarda il passaggio per Simeone che sul cross viene ... torinogranata.it LIVE Torino-Bologna 0-1: la cronaca in direttaTorino-Bologna, la diretta della partita del campionato di Serie A: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino ... toro.it Le scelte ufficiali di Baroni e Italiano per Torino-Bologna. La decisione su Orsolini facebook . @SerieA | Le formazioni ufficiali di Torino-Bologna x.com