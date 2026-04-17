Alle ore 20:45 si è aperto allo stadio di San Siro il match tra Inter e Cagliari, valido per la 33ª giornata di Serie A 202526. La partita è iniziata con l’Inter in vantaggio grazie a un gol di Thuram, assistito da Dimarco. Seguiamo la cronaca in tempo reale di questa sfida tra le due squadre.

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© Internews24.com - Inter Cagliari LIVE 1-0: la sblocca Thuram su assist di Dimarco!

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