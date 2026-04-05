Inter Roma LIVE 2-1 | Calhanoglu riporta avanti i nerazzurri con una prodezza dai 30 metri! Termina il primo tempo

Alle 20:45 a San Siro si è disputato il match tra Inter e Roma, valido per il 31° turno di Serie A 202526. Dopo una prima metà di gioco, il punteggio vede i nerazzurri avanti 2-1 grazie a un gol di Calhanoglu, che ha segnato con una conclusione dai 30 metri. La partita è terminata con questo risultato al termine del primo tempo.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Roma, match valevole per il 31° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Roma, la super sfida valevole per la 31^ giornata del campionato di Serie A 202526. I nerazzurri, reduci dal pareggio amaro contro la Fiorentina, sperano di riprendere il ruolino di marcia dopo la sosta nazionali. I giallorossi, reduci dalla vittoria contro il Lecce, continuano a sperare in un piazzamento nelle coppe europee: la squadra di Gasperini è attualmente al sesto posto in classifica con 54 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CRONACA. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Roma LIVE 2-1: Calhanoglu riporta avanti i nerazzurri con una prodezza dai 30 metri! Termina il primo tempo Inter Atalanta LIVE 1-0: termina il primo tempo, nerazzurri avantiMercato Inter, Nico Paz resta il sogno nerazzurro: non è impossibile! I dettagli Mercato Inter, Ausilio e Marotta al lavoro: sono quattro i colpi... Inter Pisa LIVE 3-2: termina il primo tempo, nerazzurri avanti dopo 45 minuti folliMercato Inter, Bastoni seguito in Premier League! Ecco quali club sono interessate Calciomercato Inter, clamorosa suggestione Alisson! Si apre il... Temi più discussi: Alle 20:45 c'è Inter-Roma: la guida completa; Inter-Roma: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Inter-Roma 1-2: la gallery del match; Dove vedere Inter-Roma in tv e streaming: canale, orario, formazioni. Inter-Roma 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Sommer si supera su MalenLa diretta live di Inter-Roma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it LIVE Inter-Roma 1-1 Serie A 2025/2026: Mancini pareggia Inter-RomaSerie A 2025/2026, 31a giornata. Cronaca minuto per minuto di Inter-Roma: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it Inter-Roma 1-0, Lautaro segna dopo 1 minuto: avvio choc dei giallorossi a San Siro facebook SERIE A | In campo Inter-Roma #ANSA x.com