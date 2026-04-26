Torino Inter LIVE 0-1 | si riparte!

Alle 18 si gioca all’Olimpico Grande Torino il match tra Torino e Inter, valido per il 34° turno di Serie A 202526. La partita si svolge nel rispetto del calendario stabilito e viene trasmessa in diretta. I tifosi seguono l’evento per aggiornarsi sui risultati e sui momenti salienti dell’incontro. La sfida rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre in questa fase della stagione.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 18 all’Olimpico Grande Torino per Torino Inter, match del 34° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto all’Olimpico Grande Torino per Torino Inter, match valevole per la 34^ giornata del campionato di Serie A 202526. I granata, reduci dal pareggio per 0 a 0 con la Cremonese, si trovano al 13° posto in classifica con 40 punti. I nerazzurri, reduci dal successo per 3 a 0 contro il Cagliari, sono stabilmente al primo posto in classifica con 78 punti, ma non potranno festeggiare già oggi la matematica vittoria dello scudetto, per via del successo ottenuto ieri dal Napoli contro la Cremonese.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Torino Inter LIVE 0-1: si riparte! Inter Milan vs Torino | Coppa Italia | Live Score Notizie correlate Torino Inter LIVE 0-0: si parte!di Alberto PetrosilliAppuntamento alle 18 all’Olimpico Grande Torino per Torino Inter, match del 34° turno di Serie A 2025/26: seguilo live con noi... Leggi anche: LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: si riparte! Norris al comando, Ferrari riparte dopo alcuni problemi Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Torino vs. Inter, LIVE; Serie A, oggi Torino-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla; Torino - Inter; Torino-Inter: Sky, Dazn o Now? Dove vederla in streaming e in tv. LIVE Torino-Inter 0-1 Serie A 2025/2026: Simeone Fuorigioco, Torino FermatoSerie A 2025/2026, 34a giornata. Cronaca minuto per minuto di Torino-Inter: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it LIVE Torino-Inter 0-1: la cronaca in direttaTorino-Inter, la diretta della partita del campionato di Serie A: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino ... toro.it Finiamo il primo tempo sotto di un gol #TorinoInter - facebook.com facebook Dimarco per Thuram, inter in vantaggio a Torino #TorinoInter 0-1 x.com