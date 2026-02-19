LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | si riparte! Norris al comando Ferrari riparte dopo alcuni problemi
L’incidente di Norris durante i test di Sakhir ha causato una lunga sospensione delle prove. Dopo alcune ore di pausa, la sessione riprende con il britannico ancora in testa, confermando il buon passo della sua vettura. La Ferrari ha ripreso a correre dopo aver risolto alcuni problemi tecnici, anche se resta lontana dai primi. I piloti si preparano per le ultime ore di prove, con le temperature che si alzano e la pressione che cresce. Ora si attende il ritorno in pista a partire dalle 13.00.
13.00 GREEN FLAG! Riprende la sessione in Bahrian, altre quattro ore tutte da commentare. 12.57 Pronti alla ripartenza, come ieri alcune squadre potrebbero aspettare prima di scendere sul tracciato. 12.54 Norris ha concluso con successo 72 giri questa mattina. Il n. 1 di McLaren è stato scavalcato dal solo Russell, in azione per 77 passaggi complessivi. 12.51 Speriamo di vedere regolarmente in azione la Ferrari di Hamilton. Di fatto si tratta dell'unica unità che ha avuto problemi in mattinata. 12.47 L'ala posteriore della Ferrari, protagonista della giornata odierna Taking a closer look at Ferrari's unique rear wing action! #F1 #F1Testing pic.
