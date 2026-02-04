Inter Torino LIVE 0-0 | prima conclusione di Bonny!

All’U-Power Stadium di Monza, Inter e Torino aprono i quarti di finale di Coppa Italia senza segnare. La partita è iniziata con poche occasioni e nessun gol, anche se Bonny ha avuto la prima vera chance di sbloccare il risultato. Le due squadre si stanno sfidando a viso aperto, ma finora il punteggio resta fermo sullo 0-0. La partita prosegue con ritmo incerto e molte battaglie a centrocampo.

