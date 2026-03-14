Inter Atalanta LIVE 1-0 | Dimarco sfiora il raddoppio!

Alle 15 si gioca a San Siro il match tra Inter e Atalanta, valido per la 29ª giornata di Serie A. La partita viene seguita in diretta, con Dimarco che ha già sfiorato il raddoppio per l'Inter, che si trova in vantaggio per 1-0. La gara prosegue con entrambe le squadre impegnate nella fase offensiva e difensiva.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 15 a San Siro per Inter Atalanta, match valevole per la 29^ giornata di Serie A: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Atalanta, sfida valevole per il 29° turno del campionato di Serie A 202526. I nerazzurri di Chivu, reduci dal KO nel derby contro il Milan per 1 a 0, cercano subito il riscatto. La Dea di Palladino, reduce dal pareggio per 2 a 2 contro l’Udinese si trova attualmente al 7° posto in classifica con 46 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE CRONACA. 26? – La sblocca Pio Esposito con un diagonale di sinistro, male Carnesecchi 21? – Buoni ritmi ma poco da segnalare 12? – Scamacca dal limite, Sommer in due tempi 5? – Primo tiro di Scamacca da fuori, palla alta. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Atalanta LIVE 1-0: Dimarco sfiora il raddoppio! Articoli correlati Lecce Inter LIVE 0-1: tripla occasione per fare il raddoppio ma Dimarco sprecaMercato Inter, dalla Germania spunta l’indiscrezione: il Borussia Dortmund punta forte su un difensore nerazzurro. Udinese Inter LIVE 0-1: Dimarco sigla il raddoppio ma il gol viene annullato per un fuorigioco di Pio EspositoSolet Inter, la rivelazione: ad aprile l’udienza, poi si potrà chiudere con l’eventuale trasferimento! Mercato Inter, dall’Inghilterra sono sicuri:... SCANDALO IN SERIE A! Atalanta Inter 0-1, DJIMSITI E SAMARDZIC IMBARAZZANTI Altri aggiornamenti su Inter Atalanta Temi più discussi: Inter-Atalanta, tutto quello che c'è da sapere; Inter-Atalanta, Sky o Dazn? Dove vederla in tv e in streaming; Inter-Atalanta: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni; Inter - Atalanta in Diretta Streaming | DAZN IT. Inter – Atalanta Diretta Tv e Streaming Live Serie A 29° GiornataDopo due sconfitte pesanti nei rispettivi impegni più recenti, Inter e Atalanta sono chiamate a reagire immediatamente. Le due squadre si affronteranno sabato in Serie A in una partita che può rappres ... stadiosport.it LIVE Inter-Atalanta 1-0 Serie A 2025/2026: Gol di Esposito Inter-AtalantaSerie A 2025/2026, 29a giornata. Cronaca minuto per minuto di Inter-Atalanta: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it GOLLLLLL PIO ESPOSITO!!! INTER 1-0 ATALANTA x.com FINALMENTE DUMFRIES DAL 1'! Le Ufficiali di Inter-Atalanta: INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Pio Esposito, Thuram. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zapp - facebook.com facebook