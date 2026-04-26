Torino-Inter le scelte ufficiali | granata pronti alla sfida contro i nerazzurri

Allo stadio Olimpico Grande Torino si terrà oggi la partita tra Torino e Inter, valida per la 34ª giornata di Serie A. Le due squadre sono pronte a scendere in campo, con le formazioni ufficiali già annunciate. La sfida rappresenta un momento importante nel finale di stagione, con entrambe le squadre interessate ai tre punti in palio. I tifosi sono presenti e attendono il fischio d’inizio.

Allo stadio Olimpico Grande Torino è tutto pronto per una sfida che può dire molto nel finale di stagione: il Torino ospita l’Inter nella 34ª giornata di Serie A. Davanti al pubblico granata, la squadra di Roberto D’Aversa cerca punti preziosi facendo leva su compattezza e qualità offensiva.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Formazioni ufficiali Inter Torino: le scelte di Chivu e Baroni. Tegola Darmian per i nerazzurridi Alberto PetrosilliFormazioni ufficiali Inter Torino: di seguito le scelte di Cristian Chivu e Marco Baroni per il quarto di finale di Coppa Italia... Torino-Inter, sfida da brividi all’Olimpico: i granata cercano l’impresa, i nerazzurri vedono lo ScudettoDomenica 26 aprile alle ore 18:00 lo stadio Olimpico Grande Torino sarà il teatro di una sfida dal peso specifico altissimo: Torino FC contro Inter,... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Probabili formazioni Torino-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Lautaro Martinez, Pio Esposito, Bastoni, Dumfries, Bisseck, Adams, Zapata e Kulenovic; Torino-Inter: le probabili formazioni e dove vederla in tv; D'Aversa punta sul Torino: Non sta scritto da nessuna parte che sia impossibile battere l'Inter; Inter, la probabile formazione contro il Torino: la scelta di Chivu in attacco. Formazioni ufficiali Torino Inter, le scelte di D’Aversa e Chivu per il match di Serie AFormazioni ufficiali Torino Inter: le scelte di D'Aversa e Chivu per il match di Serie A, valido per la 34ª giornata 2025/26 ... calcionews24.com Torino-Inter, le formazioni UFFICIALI: Calhanoglu e Dumfries a riposo!Centrata la qualificazione alla finale di Coppa Italia, l’ Inter di Cristian Chivu torna con la testa sul campionato per la 34a giornata di Serie A, ospite del Torino. Ecco le formazioni ufficiali ... passioneinter.com It’s time: Torino-Inter is on È il momento: inizia Torino-Inter - facebook.com facebook LE PAROLE DEL PRESIDENTE NERAZZURRO NEL PRE PARTITA DI TORINO-INTER x.com