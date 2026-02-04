Formazioni ufficiali Inter Torino | le scelte di Chivu e Baroni Tegola Darmian per i nerazzurri

Questa sera si giocano le formazioni ufficiali di Inter e Torino per il quarto di finale di Coppa Italia. Cristian Chivu e Marco Baroni hanno scelto le rispettive formazioni, mentre i nerazzurri devono fare a meno di Darmian, che si è infortunato. La partita promette battaglia sul campo.

di Alberto Petrosilli Formazioni ufficiali Inter Torino: di seguito le scelte di Cristian Chivu e Marco Baroni per il quarto di finale di Coppa Italia. Sono state diramate le formazioni ufficiali di Inter-Torino, quarto di finale di Coppa Italia. Di seguito le scelte di Chivu e Baroni: INTER (3-5-2): 13 J. Martinez; 6 De Vrij, 15 Acerbi, 30 Carlos Augusto; 41 Kamate, 16 Frattesi, Mkhitaryan, 17 Diouf, 43 Cocchi; 9 Thuram, 14 Bonny. In panchina: 12 Di Gennaro, 40 Calligaris, 8 Sucic 10 Lautaro, 11 Luis Henrique, 31 Bisseck, 44 Berenbruch, 54 Bovo, 50 Cinquegrano, 51 Alexiou, 58 Topalovic, 94 Esposito, 95 Bastoni, Allenatore: Cristian Chivu.

