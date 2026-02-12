A due giorni dal derby d’Italia, le scelte delle formazioni restano ancora in forse. Thuram sembra avere qualche chance in più rispetto a Pio Esposito, ma Chivu non ha ancora deciso chi schierare. I tifosi sono in attesa di scoprire chi scenderà in campo per questa partita cruciale.

Como, Ludi svela: «Nico Paz è super coinvolto. Tutti sanno che il suo futuro non dipende da noi. Su Vergara.» Duran offerto a 22 club a gennaio! Perché sono arrivati tantissimi ‘no’, retroscena su cosa ha frenato il trasferimento del colombiano Bologna, ansia Moro dopo la Lazio: botta al costato. Sospiro di sollievo per Lucumi Infortunio Pedro, lo spagnolo tranquillizza tutti sui social: «Non sembra grave, spero di.» – FOTO Filippo Galli racconta: «Vi racconto il mio Pisa Milan. Sacchi uno stakanovista che amava il gioco» Real Madrid, ansia Mbappé: Real Sociedad a rischio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Probabili formazioni Inter Juve, Thuram in vantaggio su Pio Esposito? I dubbi di Chivu

Approfondimenti su Inter Juve

In vista della partita tra Atalanta e Inter, si fanno strada alcuni dubbi nelle scelte di formazione di Chivu.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Inter Juve

Argomenti discussi: Inter, le news di formazione di oggi verso la Juve; Inter-Juve, le ultime dalle infermerie: Barella scalpita, Conceiçao punta San Siro; Verso Inter-Juve: Chivu ha più frecce, Spalletti oltre i limiti (ma è dura); Sky – Inter, la probabile formazione anti-Juve: l’undici nella testa di Chivu con Sucic in pole.

Probabili formazioni Inter-Juventus: cosa filtra su McKennie, Zielinski e Mkhitaryan. Ok Luis Henrique e YildizProbabili formazioni Inter Juventus - Nella giornata di sabato 14 febbraio, andrà in scena allo stadio Giuseppe Meazza di ... fantamaster.it

Probabili formazioni Inter-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Dumfries, Barella, Calhanoglu, Thuram, Pio Esposito, Conceiçao, McKennie, Kelly e MirettiInter e Juventus si ritrovano una di fronte all'altra 5 mesi dopo il 4-3 bianconero di metà settembre: le scelte di formazione di Cristian Chivu e Luciano Spalletti. goal.com

#Juventus, #Kelly: " #InterJuve partita storica e difficile. Ecco come va affrontata". Poi racconta il gol dell'andata x.com

Inter-Juventus, le prime idee di formazione - facebook.com facebook