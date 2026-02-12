Probabili formazioni Inter-Juve | Thuram favorito su Pio Esposito i dubbi di Chivu

Sabato sera a San Siro, Inter e Juventus si sfideranno nel Derby d’Italia. Cristian Chivu guida l’Inter e ha ancora alcuni dubbi sulla formazione, mentre Thuram sembra avanti a Pio Esposito per il ruolo di attaccante. I tifosi sono in attesa di scoprire le scelte definitive, con la partita che si preannuncia molto combattuta.

Il Derby d'Italia sta consolidando l'attenzione degli appassionati: sabato sera, a San Siro, l'Inter guidata da Cristian Chivu affronterà la Juventus in una sfida che può ridefinire la parte alta della classifica. L'Inter è in testa con 58 punti e punta a allungare sui rivali, incrociando il proprio cammino con una squadra che cerca riscatto e rinnovata competitività. Il big-match promette finestra di alta tensione e rendimento, in un periodo in cui ogni dettaglio può fare la differenza tra una vittoria preziosa e una battuta d'arresto. Il confronto tra le due compagini è carico di aspettative: da una parte la capolista, dall'altra una Juventus determinata a dimostrare continuità di rendimento e a ridisegnare gli equilibri della stagione.

