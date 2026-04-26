Nel match tra Torino e Inter, le valutazioni individuali evidenziano performance di rilievo e alcune criticità. Dimarco si distingue con una prestazione da record, mentre Bonny riceve una bocciatura. La squadra capolista ha iniziato con il minimo sforzo per ottenere un doppio vantaggio, ma successivamente si è lasciata sorprendentemente trascinare da un calo di concentrazione.

La capolista fa il minimo indispensabile per trovarsi sul doppio vantaggio ma poi incredibilmente si addormenta. La fortuna aiuta gli audaci e infatti i padroni di casa vanno a impattare su un rigore che con questa dinamica non si vedeva assegnare da mesi. Torino-Inter finisce 2-2: le pagelle della squadra Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Torino-Inter, le pagelle: Dimarco da record, Bonny bocciato

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