Nella partita tra Torino e Inter terminata 2-2, il difensore dell’Inter si è distinto come il giocatore con la miglior valutazione, mentre il portiere del Torino è stato giudicato impalpabile. La squadra granata ha raggiunto un pareggio che ha lasciato l’Inter con un punto in meno, nonostante la partita fosse valida per la 34esima giornata di Serie A. Tra i protagonisti, il centrocampista dell’Inter Ilkhan ha mostrato qualità importanti.

Voti, top e flop del match valevole per la 34esima giornata di Serie A Stavolta è l’ Inter che si è fatta rimontare. Da 0-2 firmato Thuram e Bisseck, entrambi serviti da un magistrale Dimarco, a 2-2 in otto minuti. Simeone e poi Vlasic su rigore (dubbio) a dodici dal termine fermano la capolista. La squadra di Chivu credeva di aver già vinto, ma per lo Scudetto il risultato di oggi non cambia niente: battendo il Parma in casa settimana prossima, sarà Campioni d’Italia. PAGELLE e TABELLINO Torino-Inter: top e flop della partita (AnsaFotoAI) – Calciomercato.it Le Pagelle di Torino-Inter. TORINO TOP: Ilkan 7 – Alza il livello della squadra nel momento più difficile della gara.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - PAGELLE e TABELLINO Torino-Inter 2-2: mai nessuno come Dimarco. Bonny impalpabile, quanta qualità Ilkhan

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