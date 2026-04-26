Torino-Inter le pagelle | che carica Simeone 7,5 Quanti errori Akanji 5
Nella sfida tra Torino e Inter, il commento sulle prestazioni individua un Simeone molto positivo, valutato 7,5, grazie alla sua energia e contributo in campo. Dall'altra parte, Akanji riceve un 5, con diversi errori evidenti durante la partita. Il giocatore più in evidenza è il Cholito, che segna il suo decimo gol in questa Serie A e dà il via alla rimonta, sfruttando un'ingenuità dello svizzero avversario.
Il Cholito si carica la squadra sulle spalle e avvia la rimonta con il 10° centro in questa Serie A, "propiziato" dalla dormita dello svizzero nerazzurro. Dimarco ha un mancino fatato, Thuram incide. E che sorpresa Ilkhan.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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