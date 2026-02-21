Lecce-Inter 0-2 le pagelle | Mkhitaryan 7 un gol che pesa Akanji 7 ancora decisivo

Mkhitaryan ha segnato un gol importante e ha contribuito alla vittoria dell’Inter contro il Lecce. La causa si trova nella sua capacità di sfruttare al meglio un cross, dando slancio alla squadra. Akanji ha dimostrato ancora una volta la sua affidabilità in difesa, mantenendo il risultato stabile. La partita si è decisa nel secondo tempo, quando l’Inter ha trovato il vantaggio decisivo. La squadra nerazzurra ha mostrato determinazione fino alla fine.

L'Inter risolve un match complicato contro il Lecce ed esce dal Via del Mare con una vittoria fondamentale. Termina 2-0 per i nerazzurri che, dopo un primo tempo un pò compassato, riescono a sbloccare il match con i cambi. Entrano Mkhitaryan e Akanji ed entrambi vanno a segno dagli sviluppi di palla inattiva. Naturalmente c'è ancora lo zampino di Dimarco che mette a segno il 14esimo assist del suo campionato. Falcone decisivo nel primo tempo su Luis Henrique e poi su Dimarco. L'Inter vince una partita importante e va momentaneamente a +10 dal Milan che dovrà rispondere in casa contro il Parma per restare almeno a -7.